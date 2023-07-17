نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد الصين ينمو 6.3% في الربع الثاني من 2023 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 04:10 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الاثنين، أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد نما بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023.

وأظهرت البيانات الصادرة أن إجمالي الناتج المحلي للصين بلغ 59.3 تريليون يوان (حوالي 8.3 تريليون دولار ) في النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب الهيئة المذكورة، نما إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، خلال مؤتمر صحفي، إنه في النصف الأول من العام الجاري، وفي مواجهة بيئة دولية خطيرة ومعقدة ومهام شاقة للإصلاح والتنمية والاستقرار في الداخل، بذلت جميع المناطق والدوائر جهودا جبارة لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف والأسعار.

وأضاف فو أن الطلب في السوق تعافى تدريجيا، واستمر الإنتاج والعرض في الزيادة، وتحسن أداء الاقتصاد الصيني بشكل عام.

وذكر المتحدث باسم الهيئة أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين ارتفعت بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 2.4 نقطة مئوية عن مبيعات الربع الأول من العام، مشيرا إلى أن إجمالي مبيعات التجزئة بلغ حوالي 22.76 تريليون يوان في النصف الأول.

وفي يونيو وحده، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات الصادرة أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة بالصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ارتفع بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول. وفي يونيو وحده، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات الصادرة، فإن الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين ارتفع بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع ناتج الخدمات ذات القيمة المضافة في الصين بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول. وتسارع معدل النمو بنسبة نقطة مئوية واحدة عن نظيره في الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات الصادرة أن معدل البطالة على أساس المسح بالمناطق الحضرية في الصين بلغ 5.3 بالمائة في النصف الأول من عام 2023، وذلك أقل بـ0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الجاري. وعلى أساس شهري، ظل المعدل في يونيو دون تغيير عما كان عليه في مايو المنصرم، مسجلاً 5.2 في المائة.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الاثنين، بلغ نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف في الصين 19672 يوانا في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.5 في المائة على أساس سنوي من حيث القيمة الاسمية. وبعد خصم عوامل السعر، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف بنسبة 5.8 في المائة عن العام السابق.