روسيا تخطر تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بتعليق اتفاق تصدير…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 06:12 مساءً - – ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميا بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

وكان الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، يهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب في أوكرانيا بأمان عبر موانئ البحر الأسود.