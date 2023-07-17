أسعار القمح العالمية ترتفع بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 07:10 مساءً - العربية نت _ ارتفعت أسعار القمح عالميا، اليوم الاثنين، بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.

قال الكرملين إن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ينتهي سريانه اليوم وقد انتهى بالنسبة لروسيا.

وذكر أن روسيا ستعود إلى صفقة الحبوب بمجرد أن يتم تنفيذ جزء من الاتفاقات المتعلقة بموسكو، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين، نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميا بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.