- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 6.93 مليون برميل يوميا في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 09:12 مساءً - – نقلت آي.إي.إف اليوم الاثنين عن بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 6.93 مليون برميل يوميا في مايو من 7.32 برميل يوميا في أبريل.
وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 6.93 مليون برميل يوميا في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.