صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 6.93 مليون برميل يوميا في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 09:12 مساءً - – نقلت آي.إي.إف اليوم الاثنين عن بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 6.93 مليون برميل يوميا في مايو من 7.32 برميل يوميا في أبريل.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.