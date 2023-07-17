نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الصدمات والمخاطر المتعددة تحد قدرة الاقتصادات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 09:12 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحراك الاقتصادى العالمي يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين.

الحراك الاقتصادي العالمي يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ

وأكد أن الاقتصادات النامية تواجه العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا على اضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالى.

ولفت معيط إلى أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية فى الحفاظ على المرونة والتكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية.

وقال وزير المالية في جلسة «الاقتصاد العالمي والصحة» خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إننا فى مصر نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالي، وقد سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى الماضى الذى انتهى بنهاية يونيه 2023، رغم أننا بادرنا بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.

سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي

وأشار إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ بما يضمن تعزيز العمل المناخي والتصدي للتغيرات السلبية للمناخ.

ونوه إلى منح الحكومة «الرخصة الذهبية» للمستثمرين فى المشروعات الصديقة للبيئة ومنها: الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة.

9.4 مليار دولار إيرادات لقناة السويس عن العام المالي 2023/2022

وأوضح الوزير، أن قناة السويس حققت إيرادات 9.4 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ 7 مليارات دولار في العام المالي 2021/ 2022، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي 4.9 مليار دولار خلال 2023/2022، كما بلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي 8.3 مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الماضى مقارنة بـ 12.8 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي 2021/2022.

أضاف أن صادرات الخدمات في مصر نموًا بنسبة 19% خلال النصف الأول من عام 2021/2022 مقارنة بذات الفترة في 2019، وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة 26% خلال العام المالي الماضي.

وأكد أننا نتقدم بثبات في رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في عائداتنا الضريبية بقيمة 23,1 فى السنة المالية الماضية، كما أننا ملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المائة.

وقال وزير المالية إننا نمضي بخطوات فعَّالة في توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات ورفع كفاءة النظام الصحي، وفقًا لأفضل النظم العالمية على النحو الذى يسهم في تحقيق حلم المصريين في رعاية صحية شاملة تغطى كل أفراد الأسرة وتخفف العبء المادي للمرض عن جيوب المواطنين، إضافة إلى مبادرات الرعاية الصحية الرئاسية التي ساعدت على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع ربوع الجمهورية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يعانون من الحالات الحرجة.

وأكد أن مصر تمكنت أن تصبح من أولى الدول الخالية من فيرس «سي» من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس «سى» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.