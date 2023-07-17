انت الأن تتابع خبر هل العراق أدار ظهره للأردن بخصوص النفط؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الحكومة العراقية، الاثنين، إن بغداد لديها توجه نحو إحياء خط تصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الاثنين، أن بلاده تبحث عن منافذ جديدة لتصدير النفط العراقي عبر سوريا بإعادة إحياء خط نفط العراق - ميناء بانياس الى البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف، أن هذا التوجه العراقي ينتظر تحسن ظروف سوريا، حيث سيوفر للعراق فرصا جديدة لتصدير نفطه وإيصاله بصورة سريعة الى البحر الأبيض المتوسط والدول المستوردة.

ويشار الى ان أنبوب النفط العراقي - الأردني هو مشروع قيد التفيذ لنقل النفط الخام المُستخرج من حقول البصرة الواقعة جنوب العراق إلى مدينة العقبة في جنوب الأردن. يمتد هذا الأنبوب مسافة مقدارها 1700 كم عبر مرحلتين، الأولى تمتد من من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي العالم.

وسينقل الجزء الأول من الأنبوب حوالي 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة عبر الأنبوب مليون برميل يوميا سيتم تحويل 850 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء. كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017، وتقدر تكلفته بنحو 18 مليار دولار.

وتساءل مواطنون هل هذه الخطوة تعني الغاء المشروع مع الاردن؟.