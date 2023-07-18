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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأمم المتحدة: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب ضربة للمحتاجين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 11:08 صباحاً - – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إن قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود “سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان”.
وأضاف أن هذه القرار يعني إنهاء اتفاق ذي صلة بين الأمم المتحدة وموسكو للمساعدة في تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.
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