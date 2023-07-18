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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي خلال عام من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 12:12 مساءً - – قال يان هاتزيوس كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين إن البنك خفض توقعاته المتعلقة بانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى براثن الركود خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 20 بدلا من 25%.
وأضاف هاتزيوس في مذكرة بحثية “السبب الرئيسي لخفض التوقع هو أن البيانات الأخيرة عززت ثقتنا بأن انخفاض معدل التضخم لمستوى مقبول ربما يؤدي إلى تجنب الركود”.
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