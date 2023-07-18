جولدمان ساكس يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي خلال عام

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 12:12 مساءً - – قال يان هاتزيوس كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين إن البنك خفض توقعاته المتعلقة بانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى براثن الركود خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة‭‭ ‬‬إلى 20 بدلا من 25%.

وأضاف هاتزيوس في مذكرة بحثية “السبب الرئيسي لخفض التوقع هو أن البيانات الأخيرة عززت ثقتنا بأن انخفاض معدل التضخم لمستوى مقبول ربما يؤدي إلى تجنب الركود”.