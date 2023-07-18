مصر تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام في ممارسة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 12:12 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، عن ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

ويتعين تقديم العروض شاملة التكلفة والتأمين والشحن للتوريد في الفترة بين 15 و30 سبتمبر 2023 و/أو الأول من أكتوبر و15 منه و/أو من 16 إلى 31 أكتوبر رغبة البائع أو بضاعة حاضرة، على أن يكون للهيئة حرية الاختيار.

يجب تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، وتكون الأولوية للسداد بالجنيه المصري.