مال وأعمال

مصر تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام في ممارسة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام في ممارسة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 12:12 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، عن ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

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ويتعين تقديم العروض شاملة التكلفة والتأمين والشحن للتوريد في الفترة بين 15 و30 سبتمبر 2023 و/أو الأول من أكتوبر و15 منه و/أو من 16 إلى 31 أكتوبر رغبة البائع أو بضاعة حاضرة، على أن يكون للهيئة حرية الاختيار.

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يجب تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، وتكون الأولوية للسداد بالجنيه المصري.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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