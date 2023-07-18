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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة: سنواصل العمل مع دول أخرى لضمان نقل الحبوب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 01:10 مساءً - – قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل العمل مع دول أخرى لضمان نقل الحبوب من أوكرانيا بعدما انسحبت روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وانتهى يوم الاثنين أجل الاتفاق الساري منذ العام الماضي بعدما رفضت روسيا تمديده وانسحبت منه.
كما قالت روسيا إنه لا يمكنها ضمان سلامة السفن في تحرك قالت عنه الأمم المتحدة إنه “سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان”.
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