مال وأعمال

السيادي المصري يدخل ضمن قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيادي المصري يدخل ضمن قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 03:12 مساءً - العربية نت _ انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته “SWF institute”..

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واحتل الصندوق الذي تأسس في عام 2018، المرتبة 47 عالمياً في القائمة، والـ 12 عربياً بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.

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كان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالمياً، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.

في هذه الأثناء، أضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 80 مليار دولار إلى أصوله، ليصعد للمرتبة السادس عالمياً بإجمالي أصول 776 مليار دولار.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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