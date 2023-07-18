السيادي المصري يدخل ضمن قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 03:12 مساءً - العربية نت _ انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته “SWF institute”..

واحتل الصندوق الذي تأسس في عام 2018، المرتبة 47 عالمياً في القائمة، والـ 12 عربياً بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.

كان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالمياً، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.

في هذه الأثناء، أضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 80 مليار دولار إلى أصوله، ليصعد للمرتبة السادس عالمياً بإجمالي أصول 776 مليار دولار.