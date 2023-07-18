انت الأن تتابع خبر أسعار النفط تعود إلى المنطقة الخضراء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب تراجع تم تسجيله يوم أمس الإثنين بعد بيانات النمو الاقتصادي الصينية الضعيفة.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.20% إلى 74.30 دولارا للبرميل.

في حين، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.13% إلى 78.60 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وأمس تراجعت أسعار الذهب الأسود بنسبة 1.7%، وجاء الانخفاض بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة سنوية تبلغ 6.3 بالمائة في الربع من أبريل إلى يونيو 2023، وهو أقل بكثير مما توقعه المحللون، نظرا لبطء وتيرة النمو في العام السابق.