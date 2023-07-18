التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير 2024

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 11:12 مساءً - دوت الخليج – ذكرت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، بالإضافة إلى الكميات المتعاقد عليها، يكفي حتى فبراير 2024، منوهةً بأن موسم حصاد قصب وبنجر السكر يبدأ في يناير 2024.

ونوهت الوزارة، في بيان، بأن هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر تعاقدت على استيراد 165 ألف طن.

كما أشارت إلى أن باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص بدأت العمل على استيراد 150 ألف طن إضافية؛ بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالأسواق المحلية لضبط الأسعار.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، مع أعضاء اللجنة العليا للسكر، وبحضور هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات بنجر السكر، التابعة للوزارة، وشركات السكر من القطاع الخاص؛ لمتابعة كميات السكر المعروضة بالاسواق، وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق لضبط الأسعار.