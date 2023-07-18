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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوراسكوم بيراميدز: 30 مليون جنيه عائدات الحفلات في منطقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 11:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز، إن الشركة حققت إيرادات بقيمة 30 مليون جنيه العام الماضي من بند الحفلات.
أضاف جزارين خلال مؤتمر صحفي، أن جميع الخطوات التي تقوم بها الشركة في منطقة الهرم تتم بالتنسيق مع الدولة.
وأكد أن أوراسكوم بيراميدز، شركة مساهمة يطبق عليها جميع الرسوم من ضرائب وتأمين.
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