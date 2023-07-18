مال وأعمال

أوراسكوم بيراميدز: 30 مليون جنيه عائدات الحفلات في منطقة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوراسكوم بيراميدز: 30 مليون جنيه عائدات الحفلات في منطقة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 11:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _  قال عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز، إن الشركة حققت إيرادات بقيمة 30 مليون جنيه العام الماضي من بند الحفلات.

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أضاف جزارين خلال مؤتمر صحفي، أن جميع الخطوات التي تقوم بها الشركة في منطقة الهرم تتم بالتنسيق مع الدولة.

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وأكد أن أوراسكوم بيراميدز، شركة مساهمة يطبق عليها جميع الرسوم من ضرائب وتأمين.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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