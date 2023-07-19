مصلحة الضرائب: إصدار أكثر من مليون فاتورة إلكترونية يوميا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 12:12 صباحاً - سارة هشام – قال فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك متابعة مستمرة من وزير المالية للوصول إلى منظومة ضريبية مشجعة ومحفزة على الاستثمار.

وأضاف الضباعني، في لقاء مع الصحفيين اليوم، أن الحصيلة الضريبية ركيزة مهمة في مقابل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة.

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تصدر يوميا ما يتجاوز مليون فاتورة، لافتا إلى أنه مع اكتمال هذه المنظومة يمكن الاستغناء عن إجراء الفحص، قائلًا إنها تستهدف مساعدة الممول،

وأضاف الضباعني أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا؛ نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبرى، موضحا قانون 4 لعام 1996 يلزم أصحاب العقارات و الوحدات السكنية والمحلات بإخطار المأمورية المختصة بتأجير الوحدة، ويتعرض للعقوبة في حالة عدم الالتزام.

ومن جانبه، قال سيد صقر، نائب رئيس المصلحة، إن الحصيلة الضريبية المستهدفة في العام المالي الجديد 2023/ 2024 تمثل تحديا كبيرا نسعي لتحقيقه في الوقت الذي نستهدف فيه الوصول بمنظومة الضرائب إلى التطور المطلوب لتشجيع الاستثمار.

وقالت سلوى سمير، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ومتابعة منظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية، إن عدد الإيصالات يصل إلى 17 مليونا شهريا.