بلومبرج: أدنوك ترفع عرض شراء كوفيسترو إلى 12.3 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 09:12 صباحاً - – قالت بلومبرج نيوز يوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) رفعت عرضها للاستحواذ على شركة كوفيسترو إلى نحو 11 مليار يورو (12.34 مليار دولار) ضمن سعيها لإقناع الشركة الألمانية المنتجة للكيماويات بالدخول في محادثات.

ونقلت بلومبرج نيوز عن مصادر مطلعة قولهم إن أحدث عرض قدمته أدنوك يقدر سهم كوفيسترو بنحو 57 يورو ارتفاعا من أول عرض غير رسمي بلغ فيه سعر السهم نحو 55 يورو.

وكانت قد قالت في يونيو حزيران إن كوفيسترو رفضت عرض استحواذ أوليا من أدنوك قائلة إن العرض كان قليلا للغاية.

وامتنع متحدث باسم شركة كوفيسترو عن التعليق، بينما لم ترد بعد أدنوك على طلب من للتعليق.