مال وأعمال

الذهب يرتفع أكثر من 1% مع رهان المستثمرين على وقف رفع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يرتفع أكثر من 1% مع رهان المستثمرين على وقف رفع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 10:09 صباحاً - – ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أكثر من 1% لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، إذ يراهن المستثمرون على أن أحدث بيانات اقتصادية أمريكية توفر الحجة لأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

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وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1979.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1241 بتوقيت جرينتش، بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 1.5% إلى 1985.20 دولار.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى منذ أكثر من عام، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي.

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وقال جيم ويكوف كبير محللي السوق لدى كيتكو إن الأسعار ربما تهبط إلى نطاق 1900 دولار إن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، على الرغم من أن البيانات تعزز فكرة تخفيف البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي بحلول نهاية هذا العام، وهو أمر من شأنه دعم الذهب.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.9% إلى 25.07 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.8% إلى 983.54 دولار وقفز البلاديوم 2.9% إلى 1321.94 دولار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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