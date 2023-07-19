انت الأن تتابع خبر انخفاض اسعار النفط عالمـيا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في مستهل التعاملات الآسيوية في الوقت الذي توازن فيه الأسواق بين المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة وتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وتراجع الإمدادات الروسية وانخفاض المخزونات الأميركية.

ووفق ما أوردته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 79.41 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً إلى 75.43 دولار للبرميل.