أدنوك الإماراتية تبرم اتفاقا لتوريد الغاز المسال للهند بقيمة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 01:14 مساءً - – أعلنت شركة أدنوك للغاز في أبوظبي يوم الثلاثاء توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مؤسسة النفط الهندية على مدى 14 عاما بقيمة تتراوح من 7 إلى 9 مليارات دولار.

وأضافت في بيان أن الاتفاق ينص على توريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال سنويا للهند.

وقالت مؤسسة النفط الهندية في بيان صدر يوم الاثنين إن الاتفاق جرى توقيعه خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للإمارات في مطلع الأسبوع.

وأضافت أن اتفاق التجارة بين الهند والإمارات يمكنها من استيراد الغاز الطبيعي المسال دون دفع ضريبة الاستيراد البالغة 2.5%.

تنفق الشركات الهندية مليارات الدولارات لتعزيز بنيتها التحتية للغاز وتسعى حاليا لاستكشاف إمكانية إبرام اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إذ تهدف البلاد إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول عام 2030 من 6.2% حاليا.

وتركز شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على سوق الغاز مع تصاعد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إذ تحتاج أوروبا على وجه الخصوص إلى كميات كبيرة منه لتعويضها عن إمدادات الغاز الروسي.

وجمعت أدنوك نحو 2.5 مليار دولار في مارس من خلال بيع ما يقرب من 5% من وحدتها للغاز في طرح عام أولي.

كانت مؤسسة النفط الهندية أول من أعلن نبأ اتفاق التوريد يوم الاثنين دون ذكر أي معلومات عن القيمة.