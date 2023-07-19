النفط يرتفع بأكثر من 1% وسط توقعات بدعم الصين نموها…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 01:14 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الثلاثاء بعد أن قالت الصين إنها ستعمل على دعم نموها الاقتصادي، وسط توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة قريبا وبتراجع الإنتاج الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.4% لتبلغ 79.63 دولار للبرميل عند التسوية بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.60 دولار أو 2.2% إلى 75.75 دولار للبرميل.

وعززت أنباء اقتصادية في الولايات المتحدة على مدى الأيام القليلة الماضية، ومنها تقرير يوم الثلاثاء أظهر ارتفاع مبيعات التجزئة أقل من المتوقع في يونيو، التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيتوقف لاحقا عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو الجاري.

وقال محللون في بنك آي.إن.جي في مذكرة “مع ضعف قطاع التصنيع وإظهار التضخم إشارات مشجعة على التباطؤ، فإن رفع المركزي الأمريكي لسعر الفائدة في يوليو… قد يكون الأخير”.

وبعد نشر بيانات هذا الأسبوع أظهرت تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي، تعهد كبير مسؤولي التخطيط الاقتصادي في الصين بالبدء فورا في تطبيق سياسات “لاستعادة” معدل الاستهلاك “والتوسع” فيه.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا إن المتعاملين يتوقعون أن “تظل سوق النفط شحيحة مع انخفاض الشحنات الروسية ومع استعداد الصين لتقديم المزيد من الدعم للأسر”.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف الاقتراض ويمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي وتخفض الطلب على النفط.