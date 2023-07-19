مال وأعمال

المالية تنفي صدور قوانين جديدة بعلاوات استثنائية للعاملين…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية تنفي صدور قوانين جديدة بعلاوات استثنائية للعاملين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 02:12 مساءً - دوت الخليج – أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023.

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وأوضح المرصد أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وصرفت في أبريل الماضي؛ لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات.

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وذكر أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، “كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين”.

وأهاب المرصد بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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