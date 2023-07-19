بريطانيا: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ أكثر من عام

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رياض - احمد صلاح - تراجع معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى منذ أكثر من عام، وفق مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.



وقال المكتب الحكومي اليوم الأربعاء، بأن التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 9ر7 بالمئة في حزيران الماضي من 7ر8 بالمئة في أيار الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للتضخم يتم تسجيله منذ آذار 2022.



وأضاف مكتب الإحصاءات، أن انخفاض أسعار الوقود كان الدافع الأكبر وراء هذا التراجع، بينما انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية أيضا.