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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في منطقة اليورو يتباطأ إلى 5.5% خلال يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 06:12 مساءً - سي ان بي سي _ سجل التضخم في منطقة اليورو تباطؤاً إلى مستويات 5.5% في يونيو ليتماشى مع التوقعات، وذلك بعد تسجيله في مايو 6.1%.
وجاء التضخم في منطقة اليورو لشهر يونيو عند أدنى مستوى منذ يناير 2022.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ، فإن التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، قد ارتفع ليسجل 5.5%، أي أعلى من التوقعات البالغة 5.4% ويدعم الرأي القائل بأن صانعي السياسة في البنك المركزي المصري الأوروبي من المرجح أن يستمروا في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
هذا وتراجعت أسعار الطاقة 5.6%، بينما ارتفعت الأسعار بوتيرة أضعف لكل من المواد الغذائية والكحول والتبغ أي 11.6%، والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة بـ 5.5%.
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