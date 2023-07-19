وزير الطيران: ارتفاع أعداد الركاب 43.5% والرحلات 29% في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 08:08 مساءً - أكد وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، المطارات المصرية شهدت ارتفاعا بنسبة 29% في عدد الرحلات الجوية بين يناير ويونيو 2023 إلى 191 ألف رحلة جوية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 148 ألف رحلة جوية.

كما أشار حلمي، في بيان اليوم، إلى ارتفاع أعداد الركاب خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة بلغت 43.5%، بإجمالي 23.200 مليون راكب، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 16.148 مليون راكب.

وقال وزير الطيران إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لمصر للطيران، مضيفًا أنه من المقرر ان تنطلق أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهي بالهند اعتبارا من شهر أغسطس القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

وتابع: “وتليها خطوط جوية جديدة الى كل من مدينة مصراته بليبيا و مدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى الخطوط الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرا مثل دكا ببنجلاديش ومانشستر بالمملكة المتحدة”.

ونوه البيان بأن شركة مصر للطيران حققت ارتفاعا في أعداد الركاب خلال شهر يونيو 2023 بلغ 12% زيادة عن معدلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة في نسبة الامتلاء على الطائرات بلغت 77% وزيادة في عدد الرحلات الجوية بلغت 9%، بالإضافة إلى زيادة السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24% مقارنة من الشهر ذاته العام الماضي.

وأشار إلى وضع خطة شاملة لتطوير منظومة التشغيل والتحول الإلكتروني في جميع الخدمات بالكامل، وتطوير الاستراحات والخدمات والأنظمة المقدمة لعملاء شركة مصر للطيران.