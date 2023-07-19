النفط يتجاوز 80 دولارا للبرميل مدعوما بتراجع مخاوف الفائدة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 09:12 مساءً - – تجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل يوم الأربعاء مدعوما بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) سيتوقف قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1325 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا إلى 80.26 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا إلى 76.26 دولار للبرميل.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين يوم الثلاثاء بوضع سياسات “لاستعادة وتوسيع نطاق” الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.

وأظهر تقرير صدر يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يونيو، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري الأوروبي كلاس نوت يوم الثلاثاء إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل “ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال”.

على جانب العرض، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.