شركة جينفاكس إيجيبت تحصل على الرخصة الذهبية لتنفيذ مصنع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 01:10 صباحاً - إسلام سالم – وافق رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم على منح الرخصة الذهبية لشركة جينفاكس إيجيبت، شركة مساهمة مصرية؛ لإقامة وتشغيل مصنع للأدوية واللقاحات والأمصال الطبية، بدورة تصنيعية كاملة.

وسيحصل المصنع على اعتمادات منظمة الصحة الدولية الخاصة بتصدير اللقاحات WHO PQ، والتي يجب ان تكون جزء من التأسيس، على أن تصل قيمة الاستثمارات إلى 150 مليون دولار، وذلك على مساحة نحو 49 ألف م2، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت الدكتورة نيبال دهبه، الشريك المساهم والمدير التنفيذي لشركة جينيكس وجينفاكس القابضة، إن اقتناص الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللقاحات خطوة تدعم بشكل كبير استراتيجية الشركة، كما أن صناعة اللقاحات ذات مردود كبير على الاقتصاد الوطني، متوقعه أن يوفر المصنع ما بين 500 إلى 700 فرصة عمل.

وأوضحت أن إنتاج المصنع من اللقاحات حوالي 115 مليون جرعة في العام خلال دورة عمل واحدة وخط إنتاج واحد، ويمكن مضاعفة الإنتاج إلى 250 مليون جرعة.

ونوهت بأن المصنع الجديد سيتضمن مركز أبحاث خاص بتصنيع اللقاحات، وتخليقها، فضلاً عن مخازن المبردة والثلاجات الخاصة باللقاحات، إضافة إلى بنك سلالات خاص بسلالات الأمراض الخاصة بإفريقيا، وهو ما سيمكن المصنع من إيجاد أية لقاحات تخص أي وباء إفريقى أو إقليمى بدلاً من انتظار تصنيعها من شركات أخرى.

وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية تعد واحدة من أهم المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنحها بهدف جذب الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث يتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية ولها بعد قومي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ومن جانبه، أكد أدم الضبع، رئيس مجلس الإدارة بالشركة، أن المصنع سينفذ دورة تصنيعية كاملة تنتج 19 نوعاً من اللقاحات الطبية، على أن يتم تشغيله من خلال تكنولوجيا تسمح له بأن يكون مركزاً رئيسياً لتصدير اللقاحات الطبية إلى جميع دول إفريقيا والعالم.