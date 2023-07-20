انت الأن تتابع خبر تركيا والإمارات توقعان اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت الإمارات وتركيا يوم الأربعاء اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار في قطاعات مختلفة.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلنا اليوم عن اتفاق مشترك لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين أبو ظبي وأنقرة.



وأضافت أنه الزعيمان شهدا تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار تستهدف تنويع مجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين.

وأفادت بأن وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي ونظيره التركي معالي هاكان فيدان تبادلا مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي وتضمنت التالي:

ــ اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية التركية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ــ اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.

ــ اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

ــ اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.

ــ إعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة.

ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال التحول الرقمي.

ــ اتفاقية إطارية للشراكة الإستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية.

ــ مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية.

ــ مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا.

ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في دولة الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا .

ــ مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي.

ــ مذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية.

ــ مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

وفي وقت سابق من هذا العام وقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

يشار إلى أن تركيا تعد إحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليار دولار، موزعة على 56 مليار دولار للواردات، وحوالي 35 مليار دولار للصادرات، وأكثر من 12 مليار دولار لإعادة التصدير، وذلك وفقا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات.