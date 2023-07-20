انت الأن تتابع خبر ماذا قالت الحكومة عن استقرار الدينار الأردني وقيمته الشرائية .. والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة،الخميس، إن استقرار الدينار الأردني وقيمته الشرائية راسخان.

وأضاف خلال جلسة حوارية في جامعة اليرموك أن 70% من الانفاق العام يذهب الى الرواتب والتقاعدات.

وتحدث عن وجود فجوة بين الإيرادات والدين الخارجي، مشيرا إلى أن الفجوة تقترب من مليارين دينار اردني سنويا.

وأكد أن قانون البيئة الاستثمارية الزم الجهات الحكومية بمنح الموافقات خلال ١٥ يوميا، موضحا أن الحكومة أطلقت منصة تفاعلية توضح مزايا الاستثمارات في الأردن.

أكد أن الجهاز الحكومي غير قادر على مشكلة البطالة من خلال الوظائف الحكومية.

وبين أن رؤية للتحديث الاقتصادي تمتد لعشر سنوات.