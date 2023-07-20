مال وأعمال

أسعار النفط تغلق على انخفاض وسط عمليات بيع لجني الأرباح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تغلق على انخفاض وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 05:08 مساءً - – تراجعت أسعار النفط عند الإغلاق يوم الأربعاء وسط موجة بيع لجنى الأرباح بعد مكاسب سابقة بسبب شح المعروض من الخام الأمريكي وتعهد الصين بدعم نموها الاقتصادي.

predco_adv_2021

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 79.46 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا إلى 75.35 دولار للبرميل.

وقلص النفط مكاسبه في وقت متأخر من الجلسة بعد أن ارتفع العقدان بأكثر من دولار للبرميل. وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب إن المشاركين في السوق استفادوا من ارتفاع الأسعار وجنوا أرباحا.

كما أثر ارتفاع مؤشر الدولار على الأسعار. وصعود الدولار يجعل النفط الخام أكثر تكلفة على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

HapiSalonWhite

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون برميل مما حد من الخسائر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بأن تنخفض 2.4 مليون برميل.

BonatMisr

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من البترول للمرة الأولى منذ يناير 2021 مع محاولة الولايات المتحدة إعادة ملء الاحتياطي بعد تراجعه بمعدل قياسي العام الماضي.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين يوم الثلاثاء بوضع سياسات “لاستعادة وتوسيع نطاق” الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.

وأظهر تقرير صدر يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يونيو، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري الأوروبي كلاس نوت يوم الثلاثاء إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل “ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال”.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تغلق على انخفاض وسط عمليات بيع لجني الأرباح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا