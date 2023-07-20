نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: توريد 3.8 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 05:08 مساءً - – قال وزير التموين علي المصيلحي إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي خمسة أشهر. وأضاف أنه تم توريد 3.8 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد. على جانب آخر، قال وزير التموين إن القاهرة ستوقع على اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة للأعمال الزراعية ومقرها أبوظبي.

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