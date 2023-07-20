انت الأن تتابع خبر نقيب المطاعم:تراجع الطلب على الحمص والفلافل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد:إن انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين انعكس على الأسواق وقطاع المطاعم.

واوضح أن انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وموجة الحرّ ساهمت بتراجع المبيعات في المطاعم بنسبة (٦٠٪) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف العواد: أن الحركة السياحية وعودة المغتربين لم تساهم بتنشيط المبيعات في قطاع المطاعم الشعبية، مبيّنا أن الاقبال على المطاعم السياحية ارتفع بشكل ملحوظ، كما زاد نشاط "الكافيهات ومطاعم السناكات والشاورما".



وبيّن العواد أن الحركة على مطاعم الحمص والفلافل تراجعت أيضا ولا يوجد حركة إلا في أيام العطل الرسمية والجمعة.



وأشار العواد إلى أن أسعار مدخلات الانتاج من لحوم ودواجن وأجبان وألبان شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، ما أسهم بزيادة العبء على أصحاب المطاعم.