انت الأن تتابع خبر سفيرة بنغلاديش تزور شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء الدكتور محمود خليفات مع سفيرة جمهورية بنغلاديش لدى الأردن ناهدة سبحان أوجه التعاون بين موانئ البلدين .

وقدم الدكتور خليفات شرحا وافيا للسفيرة حول أهمية الشركة وتطورها ودورها في خدمة الاقتصاد مشيرا إلى أهمية العقبة كمنطقة اقتصادية وما تتمتع به من حوافز استثمارية مميزة إضافة إلى الموقع الاستراتيجي العملاق للموانىء الأردنية .



ودعا خليفات رجال الأعمال وكالات الملاحة لبحرية في بنغلاديش إلى زيارة الموانىء الاردنية مؤكدا جاهزيتها للتعاون معهم.



وحضر اللقاء نائب المدير العام المهندس بلال الخصاونه وعدد من أعضاء غرفة تجارة العقبة التي قامت على تنسيق الزيارة للسفيرة ومرافقتها على عدد من المؤسسات الاقتصادية .



وابدت السفيرة إعجابها لما وصلت اليه الموانىء الاردنية من تطور ونقل نوعية بمختلف المجالات ما جعلها موانىء متقدمه ومهمة للخطوط الملاحية العالمية.



وبحثت السفيرة أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز وتطوير آليات العمل بين الجانبين في مختلف المجالات مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف الفايز وخاصة الاستثمارية والسياحية والعمالية بحضور نائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة والبيئة المهندس حمزة الحاج حسن.



وأكد الفايز خلال اللقاء حرص السلطة على متابعة وتنظيم شؤون العمالة البنغالية في المنطقة الخاصة، والتأكد من توفر بيئة عمل آمنة لهم في مواقع العمل ضمن التعليمات الناظمة للعمالة الأجنبية في منطقة العقبة الخاصة موضحا منظومة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الخاصة للمستثمرين، مؤكدا على سعي السلطة باستضافة رجال الأعمال والمستثمرين من بنغلاديش لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوفر في المنطقة الخاصة والتي يمكن للجانب البنغالية أن يستثمر فيها والاستفادة من الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين مشيرا إلى اهتمام السلطة باستقطاب السياحة البنغالية وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات للقادمين للاستمتاع بالمنتج السياحي المميز والفريد الذي تقدمه العقبة رأس المثلث الذهبي ووادي رم والبتراء.



كما التقت السفيرة مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء محمود خليفات الذي قدم سرحا مفصلا عن الشركة ودور منظومة الموانىء الاقتصادي والخدمي وتطور المؤسسة واهميتها والحوافز التي تقدمها للاقتصاديات الدولية والاقليمية .

وابرز خليفات مميزات موانىء العقبة من خلال موقعها الاستراتيجي ودورها التكاملي مع نظيراتها في الإقليم والعالم .

ودعا خليفات من خلال السفيرة رجال الأعمال ووكالات الملاحة في بنغلادش إلى زيارة الموانىء الاردنية والاطلاع والاستفادة من مميزاتها.



واستمعت السفيرة إلى شرح من إدارة مدينة العقبة الصناعية ودورها في خدمة الاقتصاد وميزاتها الاستثمارية كما استمعت إلى شرح حول الجمارك وقوانينها وحوافزها.



من جانبها أكدت سبحان عمق العلاقات بين البلدين الصديقين مشيدة بالبيئة الاستثمارية التي تعد من البيئات الآمنة والمستقرة تشريعياً، ما يشجع المستثمرين ورجال الأعمال في بنغلاديش على توجيه استثماراتهم إلى الأردن وخاصة العقبة، وفي مختلف المجالات.