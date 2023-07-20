مال وأعمال

فائض المعاملات الجارية في منطقة اليورو يرتفع خلال مايو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر فائض المعاملات الجارية في منطقة اليورو يرتفع خلال مايو من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 07:10 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأوروبي أن فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مع زيادة الفائض في تجارة السلع والخدمات.

predco_adv_2021

وعلى أساس بيانات معدلة، سجلت منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فائضا بلغ 9.1 مليار يورو بعد أن كان 3.8 قبل شهر، فيما أظهرت بيانات غير معدلة عجزا قدره 11.3 مليار يورو بعد فائض بلغت قيمته 4.3 مليار يورو.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو، سجلت المعاملات الجارية للكتلة عجزا قدره 0.4% من إجمالي الناتج المحلي بعد فائض قدره 1.3% من الاثني عشر شهرا السابقة.

BonatMisr

وحققت منطقة اليورو فائضا كبيرا لعدة أعوام حتى تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في رفع أسعار استيراد الطاقة.

HapiSalonWhite

ومع ذلك، فإن العجز الهائل الذي سجل بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، تم خفضه إلى حد كبير في الوقت الراهن إذ تسجل المنطقة فائضا كل شهر منذ نوفمبر.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فائض المعاملات الجارية في منطقة اليورو يرتفع خلال مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا