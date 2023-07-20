فائض المعاملات الجارية في منطقة اليورو يرتفع خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 07:10 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأوروبي أن فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مع زيادة الفائض في تجارة السلع والخدمات.

وعلى أساس بيانات معدلة، سجلت منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فائضا بلغ 9.1 مليار يورو بعد أن كان 3.8 قبل شهر، فيما أظهرت بيانات غير معدلة عجزا قدره 11.3 مليار يورو بعد فائض بلغت قيمته 4.3 مليار يورو.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو، سجلت المعاملات الجارية للكتلة عجزا قدره 0.4% من إجمالي الناتج المحلي بعد فائض قدره 1.3% من الاثني عشر شهرا السابقة.

وحققت منطقة اليورو فائضا كبيرا لعدة أعوام حتى تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في رفع أسعار استيراد الطاقة.

ومع ذلك، فإن العجز الهائل الذي سجل بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، تم خفضه إلى حد كبير في الوقت الراهن إذ تسجل المنطقة فائضا كل شهر منذ نوفمبر.