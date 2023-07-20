انت الأن تتابع خبر أسعار القمح ترتفع عالميًا لليوم الثالث على التوالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار القمح، اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن هددت روسيا بمعاملة السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية كناقلات شحن عسكرية، مما يعمق المخاوف من أزمة أمن غذائي عالمية.

وشهدت عقود القمح الأكثر تداولا في بورصة شيكاغو ارتفاعًا بنحو 1.4 بالمئة عند 737.6 سنت للبوشل، مسجلة أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، يأتي ذلك بعد قفزة بنسبة 8.5 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر مكسب يومي منذ أكثر من عام، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما ما تزال أسعار القمح أقل بكثير من مستويات الذروة البالغة 1177.5 سنت للبوشل التي تم الوصول إليها في أيار من العام الماضي.