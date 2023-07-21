الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا حتى يناير 2024

دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يوليو 2023 01:13 صباحاً - سي إن بي سي _ أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر تمديد عقوباته المفروضة على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا لستة أشهر حتى 31 يناير 2024.

وقال المجلس الأوروبي في بيان “هذه العقوبات، التي بدأ تطبيقها لأول مرة في 2014 ردا على أفعال روسيا التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، اتسع نطاقها بشدة منذ فبراير 2022 ردا على العدوان العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا”.