طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 228 ألفا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يوليو 2023 10:10 صباحاً - _ تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت تسعة آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 242 ألفا.