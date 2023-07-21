انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 يوليو.. انهار من جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انهار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 في كل البنوك الحكومة والخاصة وشركات الصرافة والسوق السوداء وغيرها، وذلك لأنه من العملات العربية الهامة التي يريد أن يحصل عليها الجميع مؤخراً.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوكويوجد كمية كبيرة من الريال السعودي في كل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، ويريد الجميع الحصول عليه بشكل مستمر لأنه من أكثر العملات العربية الهامة الذي يريد أن يحصل عليها عدد كبير من الأشخاص الذين يريدون التعامل به بشكل مستمر ويكون بين البيع والشراء وغيرها من الأشياء الأخرى.

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري، عند نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

ثبت سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، عند نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

هبط سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر، عند نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بينما أيضاً سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، عند نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، عند نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري، عند نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، عند نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر، عند نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، عند نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، عند نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في السوق السوداء

ويتوفر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في السوق السوداء طوال الوقت الحالي، وهو من أكثر العملات العربية الرئيسية في كل مكان، وشهد انخفاض كبير في كل الأسواق بكل الفئات المختلفة منه، ويوجد منه عدد كبير من الأشكال المختلفة منه والتي يريد أن يحصل عليها المستهلكين والمستثمرين طوال الوقت.

وصل سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء اليوم عند 10.67 جنيه لسعر الشراء، سعر صرف الريال السعودي عند 10.93 جنيه لسعر البيع.