انت الأن تتابع خبر كيلو الفراخ عدي الـ100 جنيه .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 يوليو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 ، تسجيل زيادة جديدة لليوم الثاني على التوالي في محلات بيع الدواجن في الأسواق وذلك بعد تراجعها أمس في الأيام الماضية .

أسعار الدواجن والبيض اليوم:

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية في البيان الجديد لها أن هناك زيادة في أسعار الدواجن وكذلك الوضع بالنسبة أسعار البيض فواصلت الزيادة المستمرة في في عدد من المحلات بمختلف محافظات الجمهورية .

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 يوليو :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 72.19 جنيه، بزيادة 51 قرشا للكيلو

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 109.53 جنيه، بزيادة 51 قرشا للكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو :

وأكدت الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تسجيل زيادة جديد سعر كرتونة البيض اليوم، خلال تعاملات اليوم بالنسبة للبيض الأبيض والأحمر ، أما البيض البلدي فشهد استقراراً، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وذلك عبر بيان رسمي قام بنشر نسخة منه على الصفحة الرسمية الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

في التقرير التالي سوف نكشف عن سعر كرتونة البيض، والتي قد تشهد زيادة جديدة والتي تختلف من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة” 115.75 جنيه، بارتفاع جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “118.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

3- كرتونة البيض البلدي “125.75 جنيه،

أسعار الفراخ البيضاء :

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء انخفاض على مدار الأيام الماضية حيث قدرت هذا التراجع بقدار 10جنيهات مرة واحدة وذلك بعد حدوث حالة من التخوف لدي العديد من أصحاب مزارع الدواجن التخوف من نفوقها، بسبب الزيادة الكبيرة في درجات الحرارة على جميع محافظات جمهورية مصر العربية حيث وصل يبدأ سعرها حالية 63 جنيه تسليم مزارع.