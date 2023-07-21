انت الأن تتابع خبر خبر سعيد بشأن سعر البصل اليوم الجمعة 21 يوليو : شوف الكيلو بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر البصل اليوم الجمعة 21 يوليو الجاري استقراره لليوم الثاني على التوالي ،في سوق العبور و عدد من الأسواق المنتشرة في عدد من مناطق الجمهورية.

سعر كيلو البصل اليوم :

وأوضحت بورصة الأسعار الحكومية المصرية سعر كيلو البصل لم يسجل أي زيادة أو تراجع لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد انخفاض له يوم الأربعاء الماضي، مشيرة في بيانها الجديد عدد من الأنواع الأخري في الخضروات والفاكهة سجلت أيضا استقرار والتي سوف نقوم بالكشف عنها في التقرير التالي.

سعر البصل اليوم الجمعة 21 يوليو 2023:

تراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور 9 جنيهات و14 جنيها،

سعر طن البصل اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 :

بلع سعر طن البصل بعرشه خلال تعاملات اليوم إلي 10 آلاف جنيه .

سجل سعر طن البصل الأبيض يسلم للتصدير خلال تعاملات اليوم بـ14 ألف جنيه للطن.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 21 يوليو:

سعر كيلو الطماطم يبلغو4.75 جنيه،

سعر كيلو البطاطس 9.5 جنيه.

سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، .

سعر كيلو الفاصوليا 18 جنيها،

سعر كيلو الباذنجان البلدي 5 جنيهات

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 10 جنيهات،

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي7.5 جنيه،

سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات،

سعر كيلو الخيار الصوب9 جنيهات،

سعر كيلو الخيار البلدي6 جنيهات، .

بلع سعر كيلو ورق العنب ما يقارب 25 جنيها، يتراجع إلي 19 جنيه في بعض الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 21 يوليو:

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 7 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الخوخ البلدي 28 جنيها

بلغ سعر كيلو البطيخ 18 جنيها