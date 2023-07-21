أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع تراجع مخزونات الخام…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يوليو 2023 05:08 مساءً - _ ارتفعت أسعار النفط قليلا عند التسوية اليوم الخميس بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع واردات الصين من الخام، لكن توقعات الطلب الضعيفة أبقت المستثمرين حذرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 18 سنتا أو 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 79.64 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في أغسطس 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.63 دولار للبرميل عند التسوية.

وتنتهي عقود خام غرب تكساس لشهر أغسطس يوم الخميس، أما عقوده الأكثر نشاطا لشهر سبتمبر فارتفعت 36 سنتا إلى 75.65 دولار عند التسوية.

وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الأمريكية أقل من توقعات المحللين.

يأتي هذا وسط حالة من الضبابية بشأن آفاق الطلب في الصين أكبر مشتر للخام في العالم وسط تباطؤ اقتصادها.

وقال محللو سيتي جروب في مذكرة إن أسعار النفط الخام قد تجد صعوبة في الاستقرار على اتجاه واضح وسط توقعات متباينة للطلب العالمي في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويرى محللو سيتي أن أسعار خام برنت تحركت إلى نطاق أعلى خلال يوليو بعدما ظلت تتراوح بين 72 و78 دولارا خلال مايو ويونيو، وذلك بدعم من تخفيضات الإنتاج السعودية والمخاطر الجيوسياسية.