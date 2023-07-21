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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يؤكد أهمية مشاريع الغاز الطبيعي المسال لاستعادة الحصة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يوليو 2023 05:08 مساءً - سبوتنيك نيوز _ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن أهمية مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأكد أنها لها تأثير شامل على اقتصاد البلاد بأكمله وتمكن روسيا من استعادة الحصة الضرورية في السوق العالمية.
وخلال اجتماع حول تشغيل مركز “نوفاتيك- مورمانسك” لتشييد الهياكل البحرية ذات الحمولة الكبيرة، أكد بوتين أهمية هذه المشاريع لتطوير الصناعات ذات الصلة.
وأضاف الرئيس بوتين أن مشروع آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2 سيتم تنفيذه في الوقت المحدد وبجودة عالية.
يُذكر أن هذا المشروع يُعد الثاني لشركة “نوفاتيك” في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد مشروع “يآمال للغاز الطبيعي المسال” الذي يتمتع بسعة كبيرة.
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