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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في المغرب يتراجع إلى 5.5% يونيو الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يوليو 2023 06:12 مساءً - سي إن بي سي_ ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب ، اليوم الجمعة، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل تباطؤه إلى 5.5% يونيو الماضي من 7.1% في مايو و7.8% في أبريل.
ووصلت أسعار التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية إلى ذروتها في فبراير الماضي إلى 10.1%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7% وأسعار المواد غير الغذائية 0.6%.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو ارتفاعًا 0.1% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي.
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