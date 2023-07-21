انت الأن تتابع خبر تراجع 10 جنيه في الكيلو .. أسعار الأرز اليوم الجمعة 21 يوليو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الأرز اليوم الجمعة 21 يوليو الجاري، مع انطلاق تعاملات اليوم، وذلك بعد الارتفاع الطفيف الذي حدث أمس في مختلف الأسواق بمحافظات جمهورية مصر العربية.

سعر كيلو الأرز اليوم:

وأشارت بوابة الأسعار المصرية الحكومية إلي أن أسعار السلع الغذائية ومن بينها أسعار الأرز اليوم عن تراجع بمقدار نصف جنيه أو أكثر قليلاً، والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي

أسعار الأرز اليوم الجمعة 21 يوليو:

1- سعر الأرز السائب 29.00جنيه خلال تعاملات اليوم، بتراجع 9 قروش

2- سعر الأرز المعبأ من 27.54 جنيه خلال تعاملات اليوم، بتراجع 9 قروش

سعر طن الأرز اليوم الجمعة 21 يوليو:

سعر طن الأرز “عريض الحبة كسر 3%” نحو 22 ألف جنيه

سعر طن البلدي “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 20 ألف جنيه

سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 21 يوليو:

بلغ سعر طن “عريض الحبة” خلال تعاملات اليوم 13 ألف وخمسمائة جنيه

بلغ سعر طن “رفيع الحبة” خلال تعاملات اليوم 13 ألف جنيه

أسعار الأرز:

وأكد حسين عبد الرحمن أبوصدام النقيب العام للفلاحين أن أسعار الأرز سوف تتراجع في مصر خلال الأيام القليلة القادمة بمقدار 10 جنيهات مرة واحدة، خاصة مع اقتراب بدء حصد موسم الحصاد الذي يتبقي عليه 20 يوما فقط، بالإضافة إلي أن المساحات المزروعة من الأرز أكثر من العام الماضي بمقدار يبلغ 500 فدان، علاوة على وجود كميات كبيرة جري تخزينها الفترة الماضية من قبل تجار التجزئة في مصر، مشيراً أن فتحت مصر باب الاستيراد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية على مدار الفترة الماضية وذلك بعد الأزمة التي شهدتها الأسواق المصية نتيجة نقص الكميات المعروضة في الأسواق حيث بلغت أسعار الأرز وصلت إلي 35 جنيه مصري، ولكن بعد فتح باب الاستيراد تراجعت الأسعار في كافة الأسواق.