انت الأن تتابع خبر أسعار العملات في السوق السوداء اليوم الجمعة 21 يوليو .. لن تصدق الدولار بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بعض التقارير الصحيفة الصادر قبل قليل، عن أسعار العملات في السوق السوداء اليوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري، أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات اليومية في العديد من محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار العملات:

وأوضحت التقارير الصحفية أنه هناك انخفاض جماعي في أسعار العملات في السوق السوداء اليوم أمام الجنيه، الذي يواصل صموده بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم الجمعة 21 يوليو :

سعر الدولار في السوق السوداء:

سجل سعر الدولار في السوق السوداء تراجع حيث أنه سجل 37.50 جنيه بعدما كان يصل إلي 41 جنيه على مدار الأيام القليلة الماضية بمقدار انخفاض يقدر ثلاثة جنيهات ونصف.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

ووصل سعر الريال السعودي في السوق السوداء ما يقارب 10.12 جنيه بعدما كان يسجل 12 جنيه على مدار الأيام القليلة الماضية بمقدار انخفاض أكثر من جنيه ونصف.

سعر الدولار اليوم الجمعة 21 يوليو:

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 يوليو :

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه