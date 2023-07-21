انت الأن تتابع خبر الكيلو أقل من 13 جنيه بس .. سعر السكر اليوم الجمعة 21 يوليو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر السكر اليوم الجمعة 21 يوليو الجاري في بداية التعاملات اليومية، وذلك بعد الزيادة التي سجلتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية أمس الخميس .

سعر كيلو السكر اليوم:

وأكدت بوابة الأسعار المحلية في البيان الجديد لها أن هناك تراجع في أسعار العديد من السلع الأساسية من بينها أسعار السكر اليوم. حيث تقدر حجم الانخفاض بمقدار 53 قرشا.

سعر السكر اليوم الجمعة 21 يوليو 2023:

بلغ سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم 23.33 جنيه، بانخفاض 53 قرشا

سعر طن السكر اليوم الخميس 20 يوليو 2023:

وصل سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20 جنيه

وصل سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الجمعة في التموين :

وبلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة :

1- وصل سعر كيلو الفول المعبأ إلي 37.29 جنيه، بمعدل تراجع 1.1 جنيه.

2- وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 21.59 جنيه، بمعدل تراجع 62 قرشا.

3- وصل سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 63.95 جنيه بمعدل تراجع 1.24 جنيه.

4- وصل سعر كيلو السكر المعبأ إلي 23.33 جنيه، بمعدل تراجع 53 قرشا.

5- وصل سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 23.59 جنيه،بمعدل تراجع 10 قروش.

6- وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلي 46.92 جنيه، بمعدل تراجع 34 قرشا.

7- وصل سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 73.8 جنيه، بمعدل تراجع 45 قرشا.

8- وصل سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 95.7 جنيه، بمعدل ارتفاع 99 قرشا.

9- وصل سعر كيلو الجبن الرومي إلي 179.31 جنيه، بمعدل تراجع 8 جنيهات.

10- وصل سعر لتر اللبن السائب إلي 21.64 جنيه، بمعدل زيادة 1.2 جنيه.

11- وصل سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 61.74 جنيه، بمعدل تراجع 1.18 جنيه.

12- وصل سعر لتر اللبن المعبأ إلي 27.82 جنيه، بمعدل تراجع 9 قروش.