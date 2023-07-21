أرامكو السعودية تكمل الاستحواذ على 10% من رونغشنغ الصينية…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يوليو 2023 09:12 مساءً - سي إن بي سي_ أكملت شركة أرامكو السعودية اتفاقية الاستحواذ على حصة بنسبة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات الصينية في صفقة بقيمة 3,4 مليارات دولار.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة إنها أكملت عملية الاستحواذ عبر شركتها “أرامكو لما وراء البحار”.

وقال محمد بن يحيى القحطاني، رئيس عمليات التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو: “تُسهم شراكتنا مع رونغشنغ في تعزيز إستراتيجية أرامكو السعودية الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات، كما تعزّز وجودنا في الصين، وإبراز دورنا كمورّد موثوق للنفط الخام”.

ووقعت أرامكو اتفاقية الاستحواذ مارس الماضي، ومن المقرر أن تعمل الشركة السعودية على توريد 480 ألف برميل يوميًا من النفط إلى شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ.

جاء ذلك عقب الإعلان عن عزم مشروع أرامكو السعودية المشترك “أرامكو هواجين” بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين في الربع الثاني من عام 2023.

وستورّد أرامكو التي تمتلك 30% في “أرامكو هواجين”، ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام إلى المجمع.

ومن خلال الشراكة مع “رونغشنغ” ومشروع “أرامكو هواجين” المشترك، ستورّد أرامكو إجمالي 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيميائيات.