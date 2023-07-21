انت الأن تتابع خبر بنوك أردنية تنوي شراء مصارف لبنانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن ان “هناك تحضيرا لشراء بعض المصارف اللبنانية من مصارف عربية”.



كما كشف فتوح لموقع Leb Economy عن ان اتحاد المصارف العربية يلمس رغبة من بعض المصارف العربية لشراء مصارف لبنانية للحصول على الرخصة، علماً ان هذه المصارف اللبنانية لا تعاني من مشاكل كبيرة ومطلوباتها غير مرتفعة وكذلك لم تدين الدولة اللبنانية بشكل كبير، وبالتالي المصارف العربية ترى فرصة في شراء هذه المصارف وسط تشجيع من اتحاد المصارف العربية اذ ان هذا الأمر يعزز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني”.



ووفقاً لفتوح، فإن المصارف الراغبة بامتلاك مصارف لبنانية عبر الاتحاد هي أردنية وعراقية حيث تبدي هذه المصارف رغبة كبيرة في شراء مصارف لبنانية لاسيما ان أي مصرف عربي يأتي الى لبنان سينال حصة كبيرة من السوق لأنه بطبيعة الحال سيحظى بثقة أكبر من تلك الممنوحة لأي مصرف لبناني، كما ان قسم كبير من السياح اللذين يأتون الى لبنان هم من العراق والأردن ومصر”.



ورأى فتوح ان دخول مصارف أجنبية الى أي دولة هو أمر صحي لأنه يخلق منافسة لتقديم الخدمات المصرفية، وهذا الأمر طبعاً ينطبق على لبنان الذي يضم 11 مصرفاً عربياً وبعض المصارف الأجنبية.

