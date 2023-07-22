وزير الطاقة الإماراتي: إجراءات أوبك+ الحالية كافية لسوق…

دبي - احمد فتحي في السبت 22 يوليو 2023 01:10 صباحاً - وكالات _ قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم بأن إجراءات أوبك+ الحالية كافية لسوق النفط، وبأن الأمر لن يحتاج من المنظمة سوى مكالمة هاتفية إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وأضاف في تصريحات لـ”” بأنه ليس قلقا بشأن الطلب على النفط، وأن الاستثمار في الطاقة الإنتاجية هو التحدي الأكبر.

كما قال بأن هناك آلية لمراقبة إنتاج النفط الروسي وسيتم تطوير هذا مع أوبك.