مال وأعمال

وزير الطاقة الإماراتي: إجراءات أوبك+ الحالية كافية لسوق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتي: إجراءات أوبك+ الحالية كافية لسوق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 22 يوليو 2023 01:10 صباحاً - وكالات _ قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم بأن إجراءات أوبك+ الحالية كافية لسوق النفط، وبأن الأمر لن يحتاج من المنظمة سوى مكالمة هاتفية إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

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وأضاف في تصريحات لـ”” بأنه ليس قلقا بشأن الطلب على النفط، وأن الاستثمار في الطاقة الإنتاجية هو التحدي الأكبر.

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كما قال بأن هناك آلية لمراقبة إنتاج النفط الروسي وسيتم تطوير هذا مع أوبك.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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