دبي - احمد فتحي في السبت 22 يوليو 2023 09:12 صباحاً - _ قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين اليوم الجمعة، إن روسيا تعمل على فتح طرق جديدة لتصدير الحبوب بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان الهدف من الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، هو الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بعمليات تصدير الحبوب بأمان من موانئ البحر الأسود بعد تعطلها بسبب الحرب.