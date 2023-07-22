أسعار القمح تتراجع 3% بعد محاولات أوكرانيا إحياء اتفاق تصدير…

دبي - احمد فتحي في السبت 22 يوليو 2023 11:08 صباحاً - بلومبرج _ تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3 في المائة في تعاملات اليوم الجمعة، في الوقت الذي تتخذ فيه أوكرانيا خطوات لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الذي خرجت منه روسيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي، رغم الشكوك في إمكانية نجاح المساعي الأوكرانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه كبار قادته العسكريين للاستعداد للقيام “بتحركات” يمكن أن تسمح بمواصلة تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب، كما أبلغ وزارة الخارجية بالاستعداد للقيام بخطوات دبلوماسية مماثلة. ولم يشر بيان زيلينسكي عبر موقع تيليجرام للتواصل الاجتماعي إلى تفاصيل طبيعة الإجراءات.

ولم تتضح طبيعة خطط كييف لاستئناف تصدير الحبوب عبر ممر آمن في البحر الأسود في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر مع موسكو، ومخاوف شركات النقل البحري والتجار.

وقال مسؤولون كبار في تركيا التي توسطت كانت قد توسطت في اتفاق تصدير الحبوب إلى جانب الأمم المتحدة، إنه من غير المحتمل استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وأن تركيا لن تشارك في أي عمليات لنقل هذه الصادرات.

وتراجع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 3.1 في المائة إلى 7.045 دولار للبوشل تسليم سبتمبر المقبل، ورغم ذلك مازال السعر أعلى بنسبة 7 في المائة عن مستواه في الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر الذرة بنسبة 2.6 في المائة إلى 5.3225 دولار للبوشل تسليم ديسمبر المقبل، لكنه مازال أعلى بنسبة 4 في المائة عن نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر فول الصويا بنسبة 1.1 في المائة إلى 13.8875 دولار للبوشل تسليم نوفمبر المقبل، لكنه مازال أعلى بنسبة 1.3 في المائة عن نهاية الأسبوع الماضي.